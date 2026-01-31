Protesta al Parlamento | canto dell’inno nazionale e accuse a braccio tra i deputati

Venerdì 30 gennaio 2026, alcuni deputati hanno fatto irruzione nella Camera dei Deputati a Roma. Hanno cantato l’inno nazionale e si sono rivolti accuse a braccio, creando scompiglio tra i banchi dell’aula. La scena ha attirato l’attenzione di tutti e ha rotto la routine delle sedute parlamentari. Nessuno si aspettava una protesta così diretta e rumorosa in un giorno normale di lavoro.

Venerdì 30 gennaio 2026, la sede della Camera dei deputati a Roma è diventata teatro di un’irruzione politica e simbolica che ha scosso l’ordine istituzionale. Dopo un’ora di tensione, deputati del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Azione hanno occupato la sala stampa del Palazzo Montecitorio, bloccando l’accesso a una conferenza promossa dal deputato della Lega, Giuseppe Furgiuele, e organizzata dal Comitato Remigrazione. L’evento, previsto per discutere temi legati alla gestione dei flussi migratori, è stato annullato per motivi di ordine pubblico, con la polizia che ha interrotto l’accesso ai partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

