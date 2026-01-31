Pronostico Nottingham Forest-Crystal Palace | la magia è finita

Questa domenica alle 15 si gioca Nottingham Forest contro Crystal Palace, una sfida della ventiquattresima giornata di Premier League. Per il Forest si tratta di un’altra partita senza vittorie, ormai da undici turni. La squadra di casa cerca di interrompere questo digiuno, ma l’avversario non sarà facile da superare. La partita sarà trasmessa in diretta TV.

Nottingham Forest-Crystal Palace è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Undici gare senza vittorie. Una squadra che sta "smantellando" e che perde pezzi. Ultimo Mateta, che pare possa essere ad un passo dal Milan. La favola del Crystal Palace, dopo due trofei l'anno scorso, sembra essere già finita. E il rischio di essere risucchiati, senza una svolta, nelle zone rosse della classifica, è altissimo. Il Nottingham invece è euforico per le due vittorie consecutive arrivate nel corso della settimana.

Nottingham Forest ha presentato un'offerta per l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente in forza al Crystal Palace.

Pronostico Nottingham Forest vs Crystal Palace – 1 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Nottingham Forest e Crystal Palace si gioca il 1 Febbraio 2026 alle 15:00 sul prestigioso City Ground. Un appuntamento centrale ... news-sports.it

Pronostico Nottingham Forest-Crystal Palace, due zeri in evidenzaTre pareggi e quattro sconfitte: non è certo l'avvio di campionato che proprietà, tifosi e squadra del Crystal Palace si aspettavano. La squadra allenata da Glasner proverà a cancellare lo zero alla ... corrieredellosport.it

