Questa domenica alle 15, si gioca Manchester United contro Fulham, una partita valida per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il cambio di allenatore in casa United sembra aver portato qualche risultato, ma i tifosi sono ancora in attesa di vedere se questa volta arriverà la vittoria. I Red Devils cercano punti fondamentali in casa, mentre il Fulham punta a confermarsi in una stagione complicata. La partita promette battaglia e sorprese, anche perché il pronostico rimane aperto.

Manchester United-Fulham è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il cambio in panchina in casa United sta portando i risultati. Clamorosi. Perché i Red Devils, dopo aver battuto due settimane fa il Manchester City, hanno rifatto il colpaccio la scorsa settimana vincendo in casa dell’Arsenal. Una settimana incredibile. E che non sia la volta buona? (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma per cosa? Magari per mandare dal parrucchiere quel tifoso che ormai da oltre un anno ha i capelli lunghi perché la sua squadra non vince cinque partite di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Manchester United-Fulham: che non sia la volta buona?

Approfondimenti su Manchester United Fulham

