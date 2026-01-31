Sabato sera alle 21, Liverpool e Newcastle si sfidano per la 24esima giornata di Premier League. Il Newcastle arriva con una lunga serie negativa: 29 partite senza vittoria sul campo dei Reds. La partita si presenta come un’occasione importante per il Newcastle di rompere questa sequenza e cercare punti pesanti in trasferta. La sfida sarà trasmessa in diretta tv, con probabili formazioni che potrebbero rivelare alcune sorprese.

Liverpool-Newcastle è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nella storia del Newcastle questa è la striscia, in negativo, ancora aperta: parliamo di 29 partite senza nessuna vittoria sul campo del Liverpool. Insomma, è una sentenza questo match per i bianconeri di Howe. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe sono state impegnate in Champions League nel corso della settimana ma hanno avuto partite totalmente diverse: il Liverpool ha dilagato senza problemi, il Newcastle invece è andato a prendersi un punto pesantissimo sul campo del PSG che gli ha permesso di rimanere in una buona posizione nei playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Newcastle: hanno fatto 30

