Pronostico Chelsea-West Ham | occhio alle fatiche di coppa

Sabato alle 18:30 si gioca Chelsea-West Ham, una delle sfide della ventiquattresima giornata di Premier League. I tifosi sono pronti ad aspettare questa partita, che si presenta con molte incognite. Entrambe le squadre arrivano dopo impegni di coppa, e questo potrebbe influenzare la condizione fisica dei giocatori. Il pronostico è aperto: chi avrà più energie potrà fare la differenza. La gara sarà trasmessa in diretta tv, e tutti gli occhi sono puntati su come le fatiche di coppa si rifletteranno sul risultato

Chelsea-West Ham è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Dato per morto forse troppo presto, il West Ham con le due vittorie consecutive contro Tottenham (1-2) e Sunderland (3-1) ha ridato un senso ad una lotta per non retrocedere che un paio di settimane fa sembrava già scritta. La scintilla che aveva contribuito a riavviare il motore degli Hammers era stato il successo nei tempi supplementari nella sfida di FA Cup con il QPR – club che milita in Championship – grazie al quale il club londinese aveva messo fine ad un digiuno di vittorie che durava da 10 partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa sera si gioca una partita importante tra Chelsea e West Ham.

