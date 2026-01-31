Domenica alle 15 si gioca Aston Villa contro Brentford, una sfida importante della Premier League. L’Aston Villa, che ha mostrato una buona forma in casa, ha anche inflitto la prima sconfitta all’Arsenal quest’anno. Dall’altro lato, il Brentford fatica in trasferta e cerca punti per risalire la classifica. La partita si prospetta equilibrata, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo.

Aston Villa-Brentford è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Da un lato c’è la squadra che meglio ha fatto in casa in questa stagione, infliggendo pure la prima sconfitta all’Arsenal dell’anno; dall’altra quella che ha fatto peggio in trasferta. Una delle peggiori a dire il vero. Insomma, non è che ci siano tanti dubbi su come possa finire questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Detto questo, la truppa di Emery, è quella che ha maggiormente impressionato quest’anno: è terza in classifica, con gli stessi punti del Manchester City, ed è clamorosamente a quattro punti dalla vetta della Premier League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Brentford: la quota è da prendere

Questa domenica alle 15:00, l'Aston Villa riceve il Brentford nel match di Premier League.

