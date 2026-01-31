Pronostici di oggi 31 gennaio con Napoli-Fiorentina e Leeds-Arsenal
Questa sera si giocano due partite importanti. Tra Napoli e Fiorentina, le due squadre arrivano con molte difficoltà e cercano punti fondamentali. I campioni d’Italia vogliono riscattarsi, ma la partita si preannuncia complicata.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 31 gennaio. Napoli-Fiorentina è una sfida tra squadre in difficoltà e che potrebbe rivelarsi insidiosa per i campioni d’Italia uscenti. In Premier League trasferta per nulla facile la capolista Arsenal sul campo di un Leeds che non perde da dieci partite. Questi e molti altri i temi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Napoli Fiorentina
Leeds-Arsenal (sabato 31 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Questa domenica alle 16, Leeds ospita l’Arsenal in una sfida che potrebbe essere decisiva per le ambizioni dei Gunners.
Pronostici di oggi 20 gennaio: torna la Champions League con Inter – Arsenal e Copenaghen – Napoli
Ecco i pronostici di oggi, 20 gennaio, incentrati sulla ripresa della Champions League.
Ultime notizie su Napoli Fiorentina
Argomenti discussi: Pronostici LaLiga 31 gennaio 2026; Pisa-Sassuolo (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Pisa - Sassuolo con quote del match di Serie A del 31-01-26; Pronostici Bundesliga 31 gennaio ore 15:30: settimo successo casalingo di fila nel mirino.
Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata, oggi 9 dicembre 2025)Inizia a sentirsi l’aria natalizia, ma per adesso è ancora tempo di grande calcio (che d’altronde non si ferma mai) e allora oggi, martedì 9 dicembre 2025, possiamo dare nuovamente spazio ai ... ilsussidiario.net
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Fiorentina x.com
Serie A. Lazio-Genoa 3-2: festival di rigori all'Olimpico Domani Napoli-Fiorentina, domenica Inter-Cremonese, Udinese-Roma lunedì e Bologna-Milan in campo martedì. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.