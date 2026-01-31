Una foto shock mostra il principe Andrea in una posizione imbarazzante, disteso sul pavimento con una donna. Le immagini, che circolano sui social, riaccendono le polemiche sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. La vicenda torna a far parlare, alimentando dubbi e speculazioni sulla sua condotta.

Foto disturbanti che ritraggono il principe Andrea in una posizione compromettente riaccendono le polemiche sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Le immagini fanno parte della nuova e mastodontica pubblicazione di documenti sul caso dell’ex finanziere statunitense, morto in carcere nel 2019, resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si tratta di una tranche enorme: circa tre milioni di pagine, oltre 2.000 video e 180mila fotografie, diffuse settimane dopo la scadenza fissata per la desecretazione completa. Il materiale, accessibile solo ai maggiorenni, è stato sottoposto a pesanti censure per proteggere le vittime e non compromettere indagini ancora aperte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Principe Andrea, la foto agghiaccianti: una donna distesa sul pavimento. E lui...

