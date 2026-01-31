Alla Primavera di Napoli manca poco per pareggiare contro il Cesena. D’Angelo si fa vedere con un tiro potente da fuori area, ma il portiere avversario si supera e devia in angolo. La partita si sta accorciando, i padroni di casa cercano il gol che potrebbe riaprire il match.

29? – Ancora Napoli a un passo dal pareggio: dagli sviluppi di calcio d’angolo, la palla arriva fuori area per D’Angelo, che con un gran sinistro, costringe il portiere avversario a un gran intervento. 17? – Napoli vicinissimo al pari con Camelio; azione personale di Olivieri sulla destra, che crossa in area di rigore dove arriva puntuale Camelio; il doppio tentativo del 30 azzurro è però parato dal portiere ospite. 14?- VANTAGGIO CESENA; azione sulla sinistra insistita, palla in mezzo dove arriva puntuale Bertaccini che batte un incerto Spinelli: 0-1. 1? – Inizia il match Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Eletto, Caucci; D’Angelo, Genovese, Lo Scalzo, Olivieri; Camelio, Borriello; Gorica Cesena (4-3-1-2): Gianfanti; Ribello, Ridolfi, Rossetti, Kebbeh; Domeniconi, Bertaccini, Mattioli; Amadori; Lantignotti, Wanda Papa Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 23esima giornata di Primavera 1 tra Napoli e Cesena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena 0-1 (14? Bertaccini): azzurrini vicino al pari con un grand sinistro di D’Angelo

Il Napoli sfiora il pareggio a pochi minuti dalla fine, ma il Cesena mantiene il vantaggio di 1-0.

