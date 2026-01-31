Questa mattina il Torino Primavera si prepara ad affrontare una delle partite più dure della stagione. La squadra di Galloppa si affida di nuovo a Braschi, che torna in campo per cercare di portare punti importanti in trasferta. La gara si preannuncia combattuta e ricca di insidie, con Braschi pronto a guidare l’attacco e a mettere pressione alla difesa avversaria.

L’arma in più su cui potrà contare (finalmente) Daniele Galloppa in vista di una delle trasferte più insidiose della stagione - quella di oggi contro il Torino - ha un nome ed un cognome: Riccardo Braschi. Il centravanti classe 2006, dopo alcune settimane passate in prima squadra complice il lungo stop di Kean, da ieri ha ripreso ad allenarsi con la Primavera ed è partito alla volta del Piemonte, dove oggi alle 15 l’ Under-20 affronterà i granata presso lo stadio Mazzola (diretta tv del match su Sportitalia). Nelle tre sfide in cui il capocannoniere della squadra è mancato il bottino raccolto da Trapani e soci è stato piuttosto magro (quattro punti) ed è per questo che il tecnico può sorridere a poche ore da una gara dove la Fiorentina conta di fare bottino pieno per restare in solitaria in testa al campionato: "Affronteremo una squadra in forma e organizzata: ci aspetta una partita complicata su un campo molto piccolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primavera. Esame Torino, crocevia insidioso. A guidare l’attacco torna Braschi

Primavera. Torino's test, a tricky crossroads. Braschi returns to lead the attack.The extra weapon Daniele Galloppa can (finally) count on ahead of one of the most challenging away matches of the ... sport.quotidiano.net

