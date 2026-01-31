Prima pagina Tuttosport | Milan Mateta colpo scudetto

Questa mattina in edicola Tuttosport apre con una notizia importante: il Milan punta forte su Mateta, considerato un possibile colpo che potrebbe fare la differenza nella corsa allo scudetto. I tifosi rossoneri sperano che l’attaccante francese possa portare qualità e gol alla squadra, mentre i dirigenti cercano di chiudere l’affare al più presto. La stagione è ancora lunga e ogni mossa può fare la differenza.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato. Juventus: Kolo Muani fino alla fine. Milan, Mateta colpo scudetto. Con Marianucci c'è Kulenovic. Il Toro si sveglia. Frattesi al Forest. Per l'Inter c'è Jones. I sorteggi Champions.

