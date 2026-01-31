Prima pagina Gazzetta dello Sport | Si è Mateta Il francese vuole subito il Milan

Mateta vuole subito il Milan. Il calciatore francese ha già fatto sapere di essere pronto a trasferirsi in rossonero e spinge per accelerare le trattative. Nei prossimi giorni ci saranno incontri tra le due società per definire i dettagli. I tifosi aspettano con ansia novità ufficiali.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato. Si è Mateta. Il francese vuole subito il Milan. Svolta Inter? Tutto su Jones se va via Frattesi. Scossa Napoli: per Conte anche l'ala Alisson. Il Bodo per Chivu. Galatasaray per la Juventus.

