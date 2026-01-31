Prima pagina Corriere dello Sport | Furlani attack Mateta all in Milan

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi concentra l’attenzione sulla situazione in casa Milan. Si parla di un attacco diretto di Furlani e di un possibile colpo di mercato con Mateta, che potrebbe trasferirsi in rossonero. La giornata si annuncia calda sul fronte calciomercato, con le trattative che si intensificano e i tifosi che aspettano novità ufficiali.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato. Furlani attack. Mateta all in Milan. I sorteggi Champions. Inter via Frattesi c'è Jones. La Lazio batte De Rossi nel deserto. Palermo da sballo: Bari travolta. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

