Priftis | Dovrò gestire Echenique e Vitali

A Varese il clima si fa già caldo in vista della partita di domani. Priftis sa che la squadra avversaria arriva carica dopo la vittoria a Milano, mentre i suoi sono ancora scossi dalla sconfitta precedente. Il coach mette in guardia sulle guardie di Varese, che sono molto offensive e preferiscono giocare un ritmo alto, anche con tiri nei primi secondi dell’azione. È una sfida che promette battaglia, e Priftis si prepara a dover gestire Echenique e Vitali, i due giocatori chiave dell’avversario.

"A Varese ci aspetta sicuramente una gara difficile: loro vengono da una vittoria importante in casa di Milano, mentre noi da una brutta sconfitta, quindi gli umori saranno opposti - ha spiegato Priftis nella conferenza stampa prepartita - Hanno guardie particolarmente offensive, brave nell’uno contro uno e che amano tenere il ritmo alto, tirando anche nei primi secondi dell’azione. La difesa perimetrale e il controllo dei possessi saranno aspetti fondamentali della contesa". Domani alle 18, la Pallacanestro Reggiana scenderà in campo all’ Itelyum Arena di Masnago per cercare di recuperare in trasferta quei due punti che le sono sfuggiti contro Cantù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

