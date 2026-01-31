prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo resta stabile. Le famiglie italiane che attendono aggiornamenti sulle tariffe trovano poche sorprese rispetto ai giorni scorsi. Il costo, aggiornato ogni giorno, continua a essere una voce importante nella bolletta, influenzando le spese di casa di milioni di italiani.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di valutare meglio le proprie spese energetiche e di confrontare le offerte disponibili sul mercato. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 31 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ultimo valore disponibile, Ottobre 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

