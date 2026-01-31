Prezzi metalli preziosi in flessione | pressioni dal mercato e strategie di profitto dopo i massimi storici

Dopo aver toccato i massimi storici di circa 5.600 dollari l’oncia, l’oro ha subito una forte discesa. Il mercato dei metalli preziosi si è mosso sotto pressione, spinto da strategie di profitto e da un calo dei prezzi. La flessione è stata netta e immediata, lasciando gli investitori con più domande che risposte.

L’oro ha registrato una brusca flessione dopo aver raggiunto livelli storici intorno ai 5.600 dollari l’oncia, scendendo sotto la soglia dei 5.000 e stabilizzandosi intorno a 5.002 dollari. Il calo, superiore al 7% rispetto ai massimi, ha colto di sorpresa il mercato, segnando una inversione di tendenza dopo mesi di crescita costante alimentata da un clima di instabilità economica globale, crescenti timori geopolitici e una domanda di rifugio sicuro. L’andamento è stato condiviso anche dall’argento, che ha accelerato la discesa, confermando un’ampia correzione nel settore dei metalli preziosi. Il fenomeno non è da attribuire a un singolo evento, ma a una combinazione di fattori strutturali e di mercato che hanno ridefinito le aspettative degli investitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

