Prezzi del litio in crescita tensioni sulle esportazioni cinesi e ripercussioni sui mercati globali

Il prezzo del litio sta salendo di nuovo, e questa volta i mercati globali mostrano segni di nervosismo. Le tensioni sulle esportazioni cinesi stanno contribuendo a far crescere i costi, e le aziende che producono batterie e infrastrutture energetiche sono in allerta. La domanda di litio cresce, ma le scorte scarseggiano, e le conseguenze si fanno sentire su prezzi e investimenti in tutto il mondo.

Il prezzo del litio, materiale fondamentale per la produzione delle batterie agli ioni di litio, è in aumento in tutto il mondo, generando preoccupazioni per i costi delle infrastrutture energetiche moderne. L'effetto si sta già facendo sentire sul mercato europeo, dove le aziende specializzate in sistemi di accumulo energetico stanno valutando l'impatto di un possibile rialzo delle spese tra il 2% e il 6%. La situazione è aggravata da una decisione della Cina, principale produttrice globale del minerale, che ha annunciato la progressiva eliminazione dei rimborsi Iva sulle esportazioni di batterie, con l'obiettivo di azzerarli entro il 2027.

