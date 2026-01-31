Don Giovanni Zampaglione, parroco di Melito Porto Salvo, ha incontrato Matteo Salvini durante un sopralluogo nella sua città. Il sacerdote gli ha consegnato un rosario, spiegando che rappresenta la presenza e la resistenza nel cuore del Paese. L’episodio si è svolto dopo i danni causati dal ciclone Harry.

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Melito Porto Salvo in Calabria, ha consegnato un rosario al ministro dell’Interno Matteo Salvini durante un sopralluolo effettuato nella cittadina dopo i danni provocati dal ciclone Harry. L’evento si è svolto il 30 gennaio 2026, in un contesto di emergenza causato da un’ondata di maltempo che ha colpito diverse aree del Sud Italia, con particolare impatto in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il gesto, semplice ma carico di simbolismo, è avvenuto in un momento di grande tensione per le comunità colpite, dove la ricostruzione è ancora in fase iniziale. Il prete ha spiegato che il rosario non è solo un oggetto religioso, ma un segno di presenza, di resistenza e di speranza nel cuore del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prete Zampaglione a Salvini: “Il rosario è simbolo di presenza e resistenza nel cuore del Paese”

