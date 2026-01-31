Presentato il piano traffico | Ridurremo l’inquinamento

Questa settimana a Zelo Buon Persico è stato presentato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento e migliorare la mobilità in città. L’ingegner Matteo Gambino ha spiegato che il piano punta a rendere più sicure le strade, limitare l’impatto ambientale e rendere più vivibile lo spazio pubblico. La presentazione si è svolta al centro “Filo d’Argento”, dove sono state illustrate le nuove misure per un traffico più sostenibile.

Mobilità più sicura, minore impatto ambientale e migliore qualità dello spazio urbano. Sono i pilastri del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu), presentato mercoledì al centro "Filo d'Argento" di Zelo Buon Persico e illustrato dall'ingegner Matteo Gambino. Un appuntamento che ha visto l'amministrazione comunale confrontarsi con i cittadini su uno strumento destinato a orientare le scelte sulla viabilità dei prossimi anni. Il piano nasce dalla necessità di ripensare la mobilità, alla luce delle trasformazioni demografiche e urbanistiche della città. Come ricordato dal sindaco Angelo Madonini, Zelo Buon Persico è passata dai circa 5mila abitanti del 2000 agli attuali 7.

