Presa la gang delle rapine | assalivano i passanti con machete mazze e cani da combattimento

La polizia di Fermo ha arrestato una banda responsabile di una serie di rapine ai passanti. Gli uomini armati di machete, tubi di ferro e cani da combattimento avevano seminato il panico sulla costa, attaccando senza sosta le vittime. Ora gli agenti stanno cercando di capire se ci siano altri complici e cosa li abbia spinti a questa escalation di violenza.

Fermo, 31 gennaio 2026 – Avevano terrorizzato la costa con una serie di rapine armati di machete, tubi di ferro e cani da combattimento. Una vera propria gang giovanile quella sgominata dalla polizia con un blitz improvviso scattato ieri mattina all'alba. In manette sono finiti quattro fermani di origini tunisine, uno di 18 anni, gli altri tre di 20, per i quali gli uomini della questura hanno proceduto all'esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in rapina aggravata dall'uso di armi. L'indagine era scattata a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla squadra mobile di Fermo, con le quali alcuni residenti del quartiere Lido Tre Archi denunciavano episodi di rapina a mano armata.

