Premio speciale a Maria Enza Carollo | per oltre 45 anni anima della Fondazione Whitaker

Maria Enza Carollo riceve un premio speciale durante la cerimonia del

In occasione della cerimonia di conferimento del "Premio delle Associazioni 2025", il Forum delle Associazioni Palermo ha tributato un riconoscimento speciale a Maria Enza Carollo, figura centrale della vita culturale cittadina e custode instancabile dell’eredità Whitaker.La cerimonia, che si è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Maria Enza Carollo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maria Enza Carollo

Argomenti discussi: Premio speciale per Maria Sole Ferrieri Caputi; Al giornalista bitontino Nicola Lavacca il premio speciale Pietro Mennea; L’Alba Versi per l’anima; Bovalino, le dieci opere in concorso alla IX edizione del Premio Letterario Mario La Cava · ilreggino.it.

A Maria Eder Ferrero un premio speciale inno alla gioventùUn premio speciale per Maria Eder Ferrero come più giovane amazzone della Longines FEI Jumping World CupTM a VeronaFiere: una bottiglia di Aneri Amarone 2007 (l’anno di nascita di Maria Eder) con il ... iltempo.it

Al rapper Salmo il premio speciale Maria Carta 2025È il rapper di Olbia, Salmo, la sorpresa della XXIII edizione del Premo Maria Carta. A lui il comitato scientifico della Fondazione intitolata alla cantautrice di Siligo, presieduto da Giacomo Serreli ... rainews.it

A Gianni Puglisi il Premio delle Associazioni 2025, consegnato ieri da Vincenzo Abbate, vincitore della precedente edizione. Menzione speciale a Piero Longo (alla memoria) e a Maria Enza Carollo per i 40 anni di lavoro alla Fondazione Whitaker. Forum dell facebook