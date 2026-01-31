Premio Donna Impresa 2026 | riconoscimento per quattro imprenditrici d' eccellenza del territorio

Il Premio Donna Impresa di Confcommercio Pisa torna dopo un anno di pausa, questa volta spostato in una nuova location e con una giornata diversa. Quattro imprenditrici del territorio riceveranno il riconoscimento per il loro lavoro e la loro dedizione. L’evento si terrà in primavera, ma il cuore resta quello di sempre: premiare chi fa crescere l’economia locale con passione e impegno.

Cambiano la location e la stagione, ma non lo spirito del Premio Donna Impresa di Confcommercio Pisa. Un poker di eccellenze, quattro donne e imprenditrici pisane sono state insignite del titolo nella serata di venerdì 30 gennaio nella suggestiva cornice del Foyer del Teatro Verdi di Pisa. L'appuntamento dedicato all'imprenditoria femminile organizzato dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa si è svolto con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, la collaborazione di Agata Coach&Consulting e il contributo di Banco Fiorentino. Il Premio Donna Impresa 2026 è andato a Elisa Bianchi, fondatrice e presidente di RealizziAmo (Pisa), società specializzata nell'organizzazione di eventi di alta qualità come il rinomato Fashion in Flair; a Monica Santerini e Beatrice Landi del Bed&Breakfast Camilla (Pisa), struttura di charme situata nel cuore del centro storico di Pisa in via San Francesco; a Carmela Del Popolo Dovo, titolare insieme al figlio Diego di Vecchio Pasticceria Siciliana (Pisa), un vero tempio del gusto in via Garibaldi e meta imperdibile per gli amanti della tradizione dolciaria siciliana.🔗 Leggi su Pisatoday.it

