Preghiera della sera 31 Gennaio 2026 | Tu sei il mio rifugio

Questa sera, i fedeli si sono radunati per la preghiera del 31 gennaio 2026, affidando la notte alla Beata Vergine Maria. In un momento di introspezione, hanno chiesto con fervore una fede più forte e la capacità di vedere oltre le ombre, verso un nuovo inizio. La preghiera si è svolta in un clima di speranza e fiducia, con la consapevolezza di poter trovare rifugio nella protezione della Madonna.

Affidiamo la notte alla Beata Vergine Maria: chiediamo la grazia di una fede incrollabile e il dono di saper vedere, oltre le ombre, la promessa di un nuovo inizio. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 31 Gennaio 2026: “Tu sei il mio rifugio” Approfondimenti su Preghiera Della Sera Preghiera della sera 5 Gennaio 2026: “Apri il mio cuore a Te” La preghiera della sera del 5 gennaio 2026 ci invita a aprire il cuore alla presenza di Dio. Preghiera della sera 13 Gennaio 2026: “Aiutami ad amarti, mio Dio” La preghiera della sera del 13 gennaio 2026 invita a rivolgere a Dio una richiesta di aiuto nel rafforzare l’amore verso di Lui. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Preghiera Della Sera Argomenti discussi: Madonna del Fuoco. Da domani c’è la novena. Il 1° febbraio la Fiorita; 48ª Giornata nazionale per la Vita: ecco le iniziative a Cremona tra preghiera e approfondimento; ANGELA BARALDI | AL VIA IL 31 GENNAIO DA GENOVA IL TOUR 3021 LIVE 2026 NEI CLUB ITALIANI; Al via sabato 31 gennaio da Genova 3021 LIVE 2026, il nuovo tour di ANGELA BARALDI nei club italiani per presentare dal vivo il suo album 3021. | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI. Preghiera del mattino del 31 Gennaio 2026: Alimenta in me la caritàAffidiamo questo Sabato al Cuore di Maria: invochiamo la sua guida e lasciamoci trasformare dall'amore del Signore. lalucedimaria.it PREGHIERA DELLA SERA Signore, vogliamo affidarti la crescita misteriosa del tuo regno. Tu sei colui che concede di crescere e maturare. Benedicici affinché, in questa crescita continua, noi ci lasciamo amare da te. Crea in noi uno spirito fiducioso e coraggi - facebook.com facebook

