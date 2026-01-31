Questa mattina, molti fedeli si sono riuniti per la preghiera del mattino, affidando il nuovo sabato al Cuore di Maria. In questa giornata, si chiedono di ricevere segni che possano incoraggiarli nel cammino quotidiano. La comunità si lascia guidare dall’amore del Signore, sperando di essere trasformata da questa forza spirituale.

Affidiamo questo nuovo Sabato al Cuore di Maria. Invochiamo la sua protezione per scorgere segni che ci incoraggiano nel nostro cammino e lasciamoci trasformare dall’amore del Signore. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. O Dio, che in san Giovanni Bosco hai dato alla Tua Chiesa un padre e un maestro dei giovani, suscita anche in noi la stessa fiamma di carita` a servizio della Tua gloria per la salvezza dei fratelli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 31 Gennaio 2026: “Alimenta in me la carita?”

