Precipitato dal b&b Caccia all’uomo misterioso | Era in camera col banchiere

La polizia sta cercando un uomo misterioso che sarebbe stato in compagnia del banchiere ucraino Alexander Adarich prima della sua caduta dal quarto piano di un bed and breakfast in via Nerino 8. L’uomo si è allontanato subito dopo l’incidente e ancora non si sa chi sia né quale ruolo abbia avuto. La scena è ancora avvolta nel mistero, mentre gli inquirenti cercano di fare luce sui dettagli che possano spiegare cosa sia successo quella notte.

La chiave di volta dell'inchiesta sul giallo di via Nerino 8 potrebbe celarsi dietro l'identità dell'uomo che si è allontanato dallo stabile subito dopo la caduta dal quarto piano del banchiere e imprenditore ucraino Alexander Adarich. Quella persona è stata immortalata attorno alle 21.30 del 23 gennaio da alcune telecamere installate all'interno dell'edificio signorile nel cuore del quartiere delle Cinque Vie, a poche centinaia di metri da piazza Duomo: ne è stato ripreso l'incedere a passo svelto nel cortile interno, il breve scambio di battute con la portinaia del condominio (entrambi guardano verso l'alto indicando il punto da cui è precipitato il morto) e l'uscita dal portone.

