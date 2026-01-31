Pranzi della solidarierà oltre le sbarre L’iniziativa di Geniattori e Le Crisalidi

Pranzi solidali dentro il carcere di Monza. L’iniziativa, portata avanti da Geniattori e Le Crisalidi, prevede quattro incontri gastronomici aperti alla cittadinanza. L’obiettivo è avvicinare le persone alle realtà carcerarie, creando momenti di scambio e condivisione tra detenuti e visitatori. La prima di queste giornate si è svolta nei giorni scorsi, con un menu semplice ma ricco di significato, e ha attirato molti partecipanti curiosi di conoscere da vicino la vita dentro le sbarre.

A pranzo "in galera". È l'idea nata dal sodalizio tra l'associazione culturale e teatrale GeniAttori e la cooperativa sociale Le Crisalidi: quattro appuntamenti gastronomici solidali per avvicinare la cittadinanza al carcere di Monza, creando momenti di scambio e condivisione. Il ricavato sosterrà la realizzazione della prima edizione del festival Secondo Atto di Teatro, Carcere e Comunità ideato e organizzato da Geniattori e Le Crisalidi, in collaborazione con il Comune di Monza. Le prenotazioni sono nominali ed è necessario seguire tutti i passaggi indicati nel modulo (cliccando sulla data scelta, sul sito www.

