poteri di roma giubileo vecchio debito prosegue il filo diretto gualtieri meloni

La politica romana continua a muoversi tra tensioni e accordi. Gualtieri e Meloni mantengono il filo diretto, lavorando insieme su grandi temi come il Giubileo e le questioni di potere della città. Mentre la maggioranza e l’opposizione si scambiano critiche, i due cercano di trovare un punto di incontro, evitando di esagerare. La strada sembra ancora lunga, ma l’intesa tra i due leader resta uno degli aspetti più osservati in questa fase.

“Finisce come a Bologna, Gualtieri cancelli il centro a 30kmh”. La Lega all'attacco del sindaco Una sinergia, uno scambio di idee che diventa collaborazione su grandi obiettivi e anche reciproca attenzione a non esondare mai con le critiche tra maggioranza e opposizione e viceversa, per non rompere quella sorta di non belligeranza in nome di superiori progetti tra la premier Giorgia Meloni e il Campidoglio guidato da Roberto Gualtieri. Non solo, infatti, grazie a questa intesa informale nel 2025 è approdata in Parlamento la riforma di Roma Capitale (Roma punta a diventare ente costitutivo della Repubblica, con poteri legislativi autonomi su urbanistica, trasporti, turismo e cultura, attraverso la modifica dell’articolo 114 della Costituzione e con più risorse e autonomia), ma ci si spinge a costituire insieme, tra governo e istituzioni locali, un “tavolo tecnico” per mettere a terra il nuovo statuto della città, e in particolare per definire nei dettagli la questione delle risorse, con riunioni e contatti che, anche nella giornata di ieri, hanno permesso l’avvio di un’interazione più stretta tra ministeri preposti (per le Riforme istituzionali e l’Autonomia), il Comune e la Regione, cercando contestualmente la mediazione preventiva con la Lega (che chiede più autonomia anche per altre città italiane). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

