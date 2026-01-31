Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Questa mattina si è saputo che il test finale per il personale ATA, che ha seguito i corsi di formazione, verrà spostato a fine febbraio. I candidati dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di poter sostenere l’esame per le nuove 46mila posizioni economiche. La decisione ha sorpreso molti, che si preparavano a sostenere la prova già nei prossimi giorni.

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a fine febbraio. Sono state fornite informazioni sulle sedi e l’esame finale: dal 23 al 27 febbraio. La notizia è ormai confermata, dopo le anticipazioni della nostra testata. Per esercitarti nello studio e nella preparazione all’esame, il team di OrizzonteScuola ha elaborato un simulatore con gli argomenti di studio. Per facilitarti le esercitazioni, abbiamo collegato il simulatore ad una serie di lezioni registrate che potranno essere fruite liberamento in base ai tuoi impegni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Posizioni Economiche ATA

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Quando e dove arriverà convocazione [LO SPECIALE]; Prove finali per le posizioni economiche ATA, aggiornamento di alcune FAQ in base ai nuovi criteri di assegnazione della sede; Posizioni economiche ATA: pubblicato il calendario delle prove finali; Permessi per la prova finale per le posizioni economiche ATA.

Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Ecco le convocazioni e le sedi [AGGIORNATO]Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione ... orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, come si svolge la prova finale: parola chiave all’inizio, 30 minuti di tempo, divieti. Le nuove ISTRUZIONI del MIM per i candidatiDopo la pubblicazione del nuovo calendario delle prove finali per l’attribuzione delle 46.000 nuove posizioni economiche ATA, il Ministero ha reso note le istruzioni operative aggiornate, con tutte le ... orizzontescuola.it

Con nota 1744 del 23/01/2026 il MIM ha comunicato che la prova finale di valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA all’interno delle Aree, si svolgerà i gio - facebook.com facebook

Posizioni economiche Ata e formazione, la Cassazione stoppa gli automatismi ilsole24ore.com/art/posizioni-… x.com