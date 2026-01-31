Porto in declino per scelte prese altrove serve un tavolo per il rilancio
La città di Brindisi vede il suo porto in difficoltà, colpito da scelte fatte altrove. Roberto Fusco, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, chiede un tavolo di confronto per trovare una strada di rilancio. La situazione richiede azioni concrete per invertire il trend e rilanciare il porto, punto chiave per lo sviluppo locale.
Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Roberto Fusco, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle a Brindisi.La politica brindisina e dell'intero Salento non può restare silente dinanzi al crollo delle merci e dei passeggeri del porto di Brindisi. Non è tollerabile che a.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Porto Brindisi
"Rilancio del porto: importante il ruolo della Regione, serve coprogettazione"
Avellino, l'ex assessore Cuzzola: «Che democrazia è quella in cui il cittadino non sceglie più, ma si limita a ratificare decisioni prese altrove?»
Ultime notizie su Porto Brindisi
Argomenti discussi: L’ex sindaco: Manca visione per il futuro; La democrazia liberale è in declino terminale?.
Erbalunga è stato un porto molto importante dell'isola tra il XIII e il XV secolo, conobbe una fase di declino a partire dal 1453, anno in cui Bastia divenne il capoluogo della Corsica Genovese e la sede dei governatori. Nel primo dopoguerra il villaggio fu meta d - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.