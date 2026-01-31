Porto in declino per scelte prese altrove serve un tavolo per il rilancio

La città di Brindisi vede il suo porto in difficoltà, colpito da scelte fatte altrove. Roberto Fusco, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, chiede un tavolo di confronto per trovare una strada di rilancio. La situazione richiede azioni concrete per invertire il trend e rilanciare il porto, punto chiave per lo sviluppo locale.

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Roberto Fusco, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle a Brindisi.La politica brindisina e dell'intero Salento non può restare silente dinanzi al crollo delle merci e dei passeggeri del porto di Brindisi. Non è tollerabile che a.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

