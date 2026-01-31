Popolari per il Sì nel segno di Sturzo Contro la fatwa di Balboni

Nel centro di Roma, i sostenitori del referendum si sono riuniti per ribadire il loro sì, facendo riferimento al pensiero di Sturzo. La manifestazione è nata come risposta alle critiche di Balboni, che aveva lanciato una fatwa contro di loro. La piazza si è riempita di bandiere e slogan, mentre i partecipanti hanno evidenziato la loro posizione con determinazione. La tensione tra le diverse fazioni si fa sentire, e ora si aspetta solo di capire come evolverà la campagna.

"La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino Il contesto era il tribolato passaggio dalla Dc al Ppi, sull'onda della bufera di tangentopoli e nella convinzione ampiamente condivisa dell'esondazione della magistratura dai suoi poteri. Molto arzigogolando su questa chiara espressione, immemore del citato brocardo della Scuola di Bologna, il prof. Balboni (Avvenire 30 gennaio 2026) si produce in un lungo saggio in cui mette in guardia il lettore dal cadere nella "fallace interpretazione" di essa come sostegno all'odierna campagna referendaria per il Sì, portata avanti anche da una nutrita schiera di popolari.

