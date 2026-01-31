Polizia locale encomi al valore Premi a comandante e agente dopo un arresto e il volo nel dirupo

La Polizia locale di Colico premia due agenti per il coraggio dimostrato durante un intervento. Il comandante e un agente hanno arrestato un uomo di 27 anni, ricercato per rapina, che stava tentando di scappare. L’episodio ha avuto un momento difficile, quando il sospetto è finito nel dirupo, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e portarlo in salvo.

Encomi al valore al comandante della Polizia locale di Colico e al suo agente scelto che hanno arrestato un marocchino di 27 anni ricercato per rapina. Lo hanno catturato a fine dicembre, dopo averlo riconosciuto ad un posto di controllo e dopo un inseguimento nei boschi della droga dell’Alto Lario. Per fermarlo, il comandante è precipitato in dirupo di una decina di metri e si è infortunato. Il suo agente scelto con cui era di pattuglia ha così dovuto sia soccorrere il proprio comandante, sia tenere a bada il fuggitivo. Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, il sindaco di Colico Monica Gilardi ha consegnato due encomi solenni "per atti di straordinario valore e altissimo senso del dovere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polizia locale, encomi al valore. Premi a comandante e agente dopo un arresto e il volo nel dirupo Approfondimenti su Colico Polizia Colico, vola nel dirupo per arrestare uno spacciatore: ferito il comandante della polizia locale Il comandante della Polizia locale di Colico è precipitato in un dirupo di circa cinque metri durante un’operazione di fermo di un sospetto spacciatore ricercato anche per rapina. Festa della polizia locale a Sorbara, distribuiti elogi ed encomi per elevati profili professionali Martedì scorso si è tenuta la cerimonia della Festa della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Colico Polizia Argomenti discussi: Encomi assegnati alla Polizia locale di Crema; Piacenza cerca quattro nuovi agenti di polizia locale e due ausiliari del traffico; Festa San Sebastiano, encomio al comandante della polizia locale di Monteroni di Lecce; Festa della polizia locale a Sorbara, distribuiti elogi ed encomi per elevati profili professionali. Alberobello: encomi al personale della polizia locale ComuneNel corso della cerimonia, la Comandante del Corpo di Polizia Locale, Commissario Capo Teresa Sibilio, ha inoltre provveduto alla consegna delle stellette di Vice Commissaria a Martina Zaccaria, Vice ... noinotizie.it Consegnati 44 encomi al personale della Polizia locale: presentato il report delle attività 2025, il 20 gennaio in Cattedrale le celebrazioni per San SebastianoConsegnati 44 encomi al personale della Polizia locale: presentato il report delle attività 2025, il 20 gennaio in Cattedrale le celebrazioni per San Sebastiano ... ilikepuglia.it La troupe ha ripreso tutto in diretta: il personale della polizia locale è entrato in azione evitando la tragedia - facebook.com facebook #FocusAttiAnac: il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura. Il Parere di #AnacNazionale: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.