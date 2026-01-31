I carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato due uomini trovati in possesso di cocaina e hashish. Durante un’operazione di routine, i militari hanno fermato i sospetti e li hanno trovati con la droga. Ora sono in manette, mentre le indagini continuano per chiarire meglio il loro ruolo.

Beccati con cocaina e hashish e arrestati. Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Le manette dono scattate ai polsi di due pusher, uno di 34 anni e l’altro di 33, entrambi di origine marocchina e residenti fuori dalla nostra provincia, trovati in possesso di oltre 200 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti, quantitativo sufficiente alla preparazione di circa 1.000 dosi destinate al mercato valdelsano. Il blitz è avvenuto l’altro ieri e ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Stazione di Monteriggioni,. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la legalità. Cocaina e hashish in tasca. Due spacciatori arrestati

Argomenti discussi: Poggibonsi e la legalità. Cocaina e hashish in tasca. Due spacciatori arrestati; Referendum costituzionale 2026

