Pogacar ecco la prima novità del 2026 | si è fatto biondo

Tadej Pogacar ha fatto la prima novità del 2026. Il ciclista sloveno ha pubblicato scatti con la compagna Urska e si è mostrato con i capelli biondi, un cambiamento evidente rispetto al passato. La foto ha subito fatto il giro sui social, lasciando i fan sorpresi. Pogacar sembra pronto a iniziare l’anno con un look tutto nuovo.

Tadej Pogacar new look: è stato lui stesso a mostrare su Instagram il colore biondo dei capelli. È una novità per il due volte iridato in fase di preparazione verso l’ottava stagione da professionista, che inizierà sabato 7 marzo alle Strade Bianche, in cui ha già trionfato tre volte (2022, 2024, 2025): gli sarà anche intitolato un tratto di sterrato, Colle Pinzuto. Intanto la sua Uae-Emirates, pur avendo dovuto fare i conti con qualche infortunio (vedi quello di Narvaez, che priva proprio Tadej di una pedina fondamentale per la Milano-Sanremo del 21 marzo), continua a vincere anche prima del suo debutto, dopo i 97 successi nel 2025: proprio oggi il compagno Jan Christen, svizzero, ha firmato l’ultima tappa e la classifica finale dell’AlUla Tour, in Arabia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar, ecco la prima novità del 2026: si è fatto biondo Approfondimenti su Pogacar UaeEmirates È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfo Il 7 marzo torna la Strade Bianche 2026, la classica su sterrato che attraversa le colline toscane. Just The Woman I Am 2026, Torino si tinge di rosa e corre per la ricerca: ecco le novità Torino si appresta a ospitare la tredicesima edizione di Just the Woman I Am, evento che combina sport, solidarietà e prevenzione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pogacar UaeEmirates Argomenti discussi: È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfo; Strade Bianche, ecco la presentazione. Ci sono due novità. Pogacar, messaggio per la Sanremo: sul web i video della sua domenica sul Poggio. Van Aert, classiche a rischioTadej Pogacar vive ogni inverno con la voglia di provare a vincere la Sanremo e per farlo non vuol badare a d alcuno sforzo, come dimostra la ricognizione sul Poggio a due mesi e mezzo dalla corsa ... sport.virgilio.it L’ambizione di Pogacar: Prima di ritirarmi voglio provare almeno una volta a vincere tuttoNon c'è spazio per gli altri, Tadej Pogacar da una manciata di stagioni è il cannibale del ciclismo moderno con uno strapotere e un dominio assoluti che trova la sua dimensione oltre che nel talento ... fanpage.it Calendario, impegni, Mondiale 2026, cortomusi , Pogacar e Indurain Ecco perché dopo Como e Roma non è più la stessa cosa di prima... #Inter #Milan #scudetto https://www.panorama.it/attualita/sport/milan-istruzioni-per-vincere-lo-scudetto-il-treno-pe - facebook.com facebook Romandia 2026: Pogacar’s first start in a six-day, mountainous edition. Prologue Villars-sur-Glâne; Broc–Charmey final. 853.8 km, 14,183 m of ascent. Roglic and Lipowitz among the contenders. Details: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.