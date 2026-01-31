Il terzo giorno di corsa a Maiorca il nuovo campione belga della Red Bull-Bora si mette in mostra ancora una volta. A 50 chilometri dal traguardo, sferra un attacco deciso e lascia indietro gli avversari, tra cui Pogacar e Vingegaard, che devono subito fare i conti con il suo ritmo. È un momento che fa capire quanto questo ciclista possa davvero mettere paura ai più forti. Lui è felice, e anche gli appassionati si chiedono se questa sia solo una tappa o l’inizio di qualcosa di più grande.

Domenica in Olanda gli risponderà sicuramente Mathieu Van der Poel con lo scontato ottavo titolo mondiale nel ciclocross, ma intanto la scena di questa settimana se l'è presa tutta Remco Evenepoel a Maiorca, in Spagna. Se il belga voleva stupire subito e far capire che con la nuova squadra, la tedesca e potentissima Red Bull-Bora Hansgrohe, fosse iniziata un'altra fase della propria carriera dopo sette anni con il gruppo belga della Quick Step, beh Remco c'è riuscito. La cronosquadre dominata a 59,7 kmh di media; l'assolo di 49 km venerdì nel trofeo Serra Tramuntana; oggi altri 50 km di attacco vincente nel trofeo Andratx-Pollença, per arrivare a 69 successi in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar e Vingegaard attenti: il nuovo Evenepoel fa davvero paura. "Sono felicissimo"

Approfondimenti su Pogacar Vingegaard

Il Tour de France 2026 si preannuncia come un evento di grande livello, con la partecipazione dei principali protagonisti del ciclismo mondiale.

Oscar Onley, giovane talento britannico del Team Picnic PostNL, si è distinto nel 2025 per le sue prestazioni sorprendenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Pogaçar se junta con Vingegaard, Del Toro y Roglic

Ultime notizie su Pogacar Vingegaard

Argomenti discussi: Tour de France: Pogacar vince la quarta tappa, Van der Poel rimane in maglia gialla; Vingegaard, brutta caduta in allenamento per… staccare un amatore; Pidcock sfida Pogacar con un allenamento mostruoso in Cile.

Simmons: 'Sagan era una star, Poga?ar e Vingegaard fanno dichiarazioni insignificanti'Il mondo del ciclismo professionistico sta vivendo un'epoca fortunata, segnata dalla presenza di un gruppetto di campioni che stanno scrivendo pagine indelebili della storia dello sport della ... it.blastingnews.com

Pogacar, Evenepoel e Vingegaard, agli Europei di ciclismo è scontro fra giganti dopo solo una settimana dal MondialeVALENCE - In un ciclismo dominato da superuomini, chi organizza fa di tutto per istigarli a combattere. E talvolta forse esagera. A una settimana soltanto da un Mondiale mostruoso (in trenta al ... corriere.it

A maggio Jonas Vingegaard tornerà in Italia per tentare l'assalto al Giro d'Italia. Sarà un nuovo inizio per il norvegese o l'uscita di scena dell'unico campione in grado di duellare alla pari con Tadej Pogacar Leggi qui l'editoriale di Federico De Mercurio: https:/ - facebook.com facebook