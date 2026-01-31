Pma Fp Cgil scrive ai sindaci | Necessario il trasferimento del direttore del centro

La Fp Cgil ha scritto ai sindaci del territorio chiedendo un intervento urgente sulla gestione del centro di Procreazione medicalmente assistita all’ospedale del Delta. La sigla sindacale insiste nel richiedere il trasferimento del direttore del centro, considerato necessario per migliorare la situazione. La richiesta arriva dopo le preoccupazioni espresse dai rappresentanti della sigla, che vogliono risolvere le criticità emerse in questi mesi.

Secondo quanto riferito da Fp Cgil, la stessa sigla avrebbe chiesto ai sindaci del territorio di intervenire con urgenza sulla gestione del centro di Procreazione medicalmente assistita dell’ospedale del Delta. Nello specifico di “trasferire il direttore della struttura, atto ritenuto indispensabile per restituire alle coppie che si rivolgono al centro la serenità necessaria, superando le profonde perplessità e preoccupazioni nate a seguito dell'invio di avvisi di garanzia per fatti gravissimi, come emerso dagli organi di stampa e dai recenti servizi televisivi”. Nella lettera, è stato sollecitato l'intervento diretto dei rappresentanti delle comunità locali in qualità di garanti della salute pubblica e del benessere dei lavoratori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Pma Fp Cgil

Fp Cgil e Cisl Fp chiedono con fermezza di riconoscere ai lavoratori Adi il corretto inquadramento contrattuale.

