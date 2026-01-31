Playing God e la rivoluzione artigianale della stop-motion da Bologna agli Oscar

In uno studio a Bologna, tra scaffali pieni di plastilina, cavalletti e marionette, sono passati sette anni per realizzare nove minuti di film in stop-motion. La pazienza e la passione degli artigiani hanno trasformato semplici materiali in un’opera che ora punta agli Oscar.

In uno studio bolognese, tra scaffali di plastilina secca, cavalletti, puppet e telecamere, nove minuti di cinema hanno richiesto sette anni di lavoro. Sono quelli di Playing God, cortometraggio in stop-motion diretto da Matteo Burani, animato da Arianna Gheller e prodotto da Studio Croma Animation, arrivato dalla periferia dell’industria italiana fino alla shortlist degli Oscar per il miglior cortometraggio animato. Un risultato storico: è la prima volta che un corto stop-motion italiano entra tra i quindici titoli selezionati dall’Academy. Attorno a questo piccolo film di argilla si è raccolto un successo sorprendente: oltre 180 selezioni ufficiali, più di 90 premi internazionali, Grand Prix a Tribeca e Animayo, Nastro d’Argento per il miglior corto d’animazione e un’attenzione crescente da parte di critica e pubblico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

