Più di 30mila cm quadrati di pelle per i ragazzi di Crans La loro Olimpiade comincia ora

Questa mattina a Crans-Montana, i giovani del paese si preparano a vivere la loro prima vera Olimpiade, dopo il grave incendio che ha devastato il locale 'Le Constellation' un mese fa. Sono stati già recuperati oltre 30 mila centimetri quadrati di pelle, segno che si sta lavorando duramente per riaprire e ricostruire. La comunità aspetta con ansia di tornare alle attività di sempre, nonostante le ferite ancora aperte.

(Adnkronos) – E' passato un mese dall'incendio di Capodanno al locale 'Le Constellation' di Crans-Montana, in Svizzera. Negli occhi ancora le immagini della tragedia che ha coinvolto ragazzi giovanissimi, tra cui gli italiani feriti, trasportati nei giorni successivi all'ospedale Niguarda di Milano per affrontare la prima difficile fase: una lotta per la vita, per gran.

