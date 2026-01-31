Pisa-Sassuolo il pronostico | Gila cerca la scossa per risalire la classifica

Sabato alle 15, Pisa e Sassuolo si sfidano in una partita che può fare la differenza in classifica. Il Pisa cerca di trovare la vittoria per risalire e uscire dalla zona retrocessione, mentre il Sassuolo vuole consolidare il suo posizionamento in classifica. I tifosi sono in attesa di vedere se Gila riuscirà a dare una svolta alla squadra e portare punti importanti a casa. La partita si annuncia equilibrata e decisiva per entrambe le squadre.

Il Pisa di Alberto Gilardino ha davanti a sé due partite fondamentali per provare a risalire la classifica: prima la sfida casalinga contro il Sassuolo, poi la trasferta di Verona, 180' che potrebbero risultare decisivi per la corsa salvezza dei nerazzurri. A partire dal match che aprirà il sabato della 23ª giornata contro i neroverdi: scopriamo pronostico e quote di Pisa-Sassuolo, in programma sabato 31 gennaio alle ore 15. Il Sassuolo è tornato alla vittoria nell'ultimo turno contro la Cremonese mettendo così fine alla striscia di tre sconfitte consecutive in campionato; i neroverdi hanno perso, senza segnare nemmeno un gol, le ultime due trasferte contro Napoli e Roma.

