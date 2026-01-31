Pisa-Sassuolo 1-3 | Disfatta nerazzurra | sconfitta pesante all' Arena

La Pisa esce sconfitta 1-3 contro il Sassuolo all'Arena. La squadra di casa sperava di invertire il trend negativo, ma alla fine ha subito una pesante sconfitta che mette in discussione le sue ambizioni. La partita si è subito messa in salita, con gli avversari che hanno preso il comando fin dai primi minuti. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma senza successo, e il Sassuolo ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo, Pisa ha provato a riaprire il match, ma il Sassuolo ha colp

Doveva essere la partita della speranza, invece è finita per essere quella che rischia di certificare l'inizio della discesa. Perché il Pisa disputa una gara gravemente insufficiente per atteggiamento e contenuti tecnici nel primo tempo, quando il Sassuolo fa praticamente ciò che vuole guidato da.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Sassuolo Pisa-Parma 0-1 | Brutta sbandata dei nerazzurri: sconfitta pesante all'Arena Garibaldi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. LIVE Sassuolo - PisaDiretta | Commento e reazioni in tempo reale Ultime notizie su Pisa Sassuolo Argomenti discussi: Le pagelle di Pisa-Sassuolo 1-3: Berardi mattatore, Matic ispiratore. Match da dimenticare per Angori e Tramoni; Pisa-Sassuolo 1-3, pagelle e tabellino: è tornato il vero Berardi, Aebischer illude, Koné chiude i conti; Berardi torna, il Sassuolo decolla: comodo tris al Pisa, Gilardino sempre ultimo; Serie A Enilive | Pisa-Sassuolo 1-3. Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0 ... tg24.sky.it Quando si gioca Pisa - Sassuolo?Serie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Pisa-Sassuolo: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Calcio: il Pisa esonera Gilardino dopo la sconfitta con il Sassuolo #ANSA - facebook.com facebook Il #Sassuolo travolge il #Pisa: scatto salvezza per i neroverdi - #Calcio #SerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.