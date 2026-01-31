Pisa annuncia l’arrivo di Nikola Stojilkovic, attaccante svizzero in prestito dal Cracovia. Il club toscano cerca di rafforzare il reparto offensivo in vista delle prossime partite di Serie C.

Pisa ha ufficialmente ingaggiato l’attaccante svizzero Nikola Stojilkovic, in prestito con diritto di riscatto dal Cracovia, per rinforzare l’attacco in Serie C. L’operazione, annunciata dal club toscano, rappresenta un passo strategico in vista della seconda parte della stagione, in cui i nerazzurri cercano di consolidare la propria posizione in classifica e puntare a una promozione diretta o a un posto nei playoff. Stojilkovic, 24 anni, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico in Svizzera, dove ha giocato per diverse formazioni minori prima di trasferirsi in Polonia. Il suo arrivo al Cracovia ha segnato un’evoluzione importante nella carriera, con prestazioni costanti in Serie B polacca, dove ha dimostrato un’ottima capacità di inserimento, una buona tecnica di base e una notevole velocità in transizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa ingaggia l’attaccante svizzero Stojilkovic, in prestito dal Cracovia per rinforzare l’attacco in Serie C

Approfondimenti su Stojilkovic Cracovia

Il Pisa ha avanzato un’offerta ufficiale di 2 milioni di euro al Cracovia per l’acquisizione di Filip Stojilkovi?, secondo quanto riferito da Lorenzo Lepore su X.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stojilkovic Cracovia

Argomenti discussi: Calcio: Pisa, acquistato dal Cracovia l'attaccante svizzero Stojilkovic; Bari, ufficiale l'arrivo in prestito di Esteves dal Pisa; Serie C mercato. Un attaccante bulgaro dal Pisa per il Pontedera; Pisa S.C.: ultima settimana di mercato, nerazzurri tra la vicenda Tramoni e la ricerca degli ultimi innesti.

Calcio: Pisa, acquistato dal Cracovia l'attaccante svizzero StojilkovicIl Pisa ha ufficializzato oggi l'ingaggio dell'attaccante svizzero Filip Stojilkovic, 26 anni, acquistato per circa tre milioni di euro dai polacchi dello Sportowy Cracovia. Il giocatore domani sarà g ... ansa.it

Pisa: ufficiale l'attaccante Durosinmi, Joao Pedro a un passo(ANSA) - PISA, 14 GEN - Il Pisa ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro più due di bonus. Con la squadra della Repubblica Ceca il giocator ... tuttosport.com

Schira: "#Palermo, offerta al #Pisa per #Tramoni. I dettagli" - Il Palermo ha offerto al Pisa il prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni in caso di promozione in Serie A per ingaggiare il fantasista Matteo Tramoni. Pronti quattro anni di contratto. (TuttoB) - facebook.com facebook