Pinocchio diventa uomo | al Teatro Carignano il debutto di Dalla favola al destino

Questa sera al Teatro Carignano di Torino debutta “Dalla favola al destino”, uno spettacolo che ripercorre il percorso di Pinocchio, trasformato in uomo. La pièce si concentra sul passaggio dal personaggio di carta alla sua incarnazione reale, portando il pubblico a riflettere sulla crescita e le scelte. È un’occasione per celebrare anche il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore della celebre fiaba. La rappresentazione ha attirato molte persone, curiosi e appassionati di teatro, in attesa di vedere come la storia si evolve sul palcoscenico

Il 2026 segna un anniversario speciale per la letteratura mondiale: il bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Per omaggiare l’autore e il suo personaggio più celebre, il Teatro Stabile di Torino prosegue il fortunato progetto dedicato al burattino più famoso del mondo con una nuova.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Pinocchio Teatro La Torre di Pisa diventa un'opera lirica: debutto in prima assoluta al Teatro Verdi Teatro al Museo, primo appuntamento del 2026 al Pasqualino con Pinocchio Al Museo Pasqualino torna “Teatro al Museo”, con il primo appuntamento del 2026 dedicato a Pinocchio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il palco il teatro come luogo di transizione, dove puoi trovare la tua verità . Ultime notizie su Pinocchio Teatro Argomenti discussi: Un burattino meraviglioso, Pinocchio come metafora della condizione umana al teatro Peroni di San Martino; Torre Annunziata, da Pinocchio alla Bibbia: la recita dei bambini della Chiesa Apostolica al Penniniello. 'Pinocchio. Dalla favola al destino', prosegue il progetto dello Stabile TorinoProsegue il progetto dedicato a Pinocchio, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con la seconda tappa del racconto delle sue avventure. (ANSA) ... ansa.it Firenze, la favola di Pinocchio diventa una mostra immersivaFirenze, 26 settembre 2025 - La Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà una nuova mostra immersiva dedicata al burattino più famoso del mondo: Pinocchio. Da sabato 11 ottobre a domenica 30 ... lanazione.it 'Pinocchio. Dalla favola al destino', prosegue il progetto dello Stabile Torino. In prima nazionale al Teatro Carignano, in scena dal 7 febbraio al 17 maggio #ANSA facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.