Pieve dal Ministero più di 3 milioni tra Arezzo e Grosseto

Questa mattina il Ministero ha annunciato una fetta di fondi importanti per le due città toscane. Sono in arrivo più di 3 milioni di euro per interventi su beni culturali ad Arezzo e altri 350 mila per Grosseto. Le risorse arriveranno presto e serviranno a mettere in sicurezza e valorizzare i monumenti e le opere d’arte di queste zone. La notizia ha già suscitato interesse tra amministratori e cittadini, pronti a mettere in campo i lavori necessari.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – “In arrivo dal ministero della Cultura 3 milioni di euro per interventi a beni culturali ad Arezzo e 350mila per opere a Grosseto. Nello specifico, il MIC ha destinato una somma complessiva di 3 milioni di euro, ripartiti nel triennio 2025-2027, alla Pieve di Santa Maria di Arezzo, uno dei simboli più preziosi dell'identità religiosa, storica e artistica dell'aretino. Risorse fondamentali, che saranno impiegate per le opere di manutenzione straordinaria della copertura, per il rinforzo del fondale e per tutti gli interventi necessari a restituire pienamente questo inestimabile patrimonio alla città e alle future generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

