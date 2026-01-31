Pieter Mulier lascia Alaïa dopo cinque anni di lavoro. La maison annuncia il cambio di direzione creativa, senza specificare subito chi prenderà il suo posto. La decisione sorprende chi seguiva da vicino il marchio, che ha visto in Mulier una guida importante negli ultimi anni. Ora si attende di capire come evolverà lo stile di Alaïa senza il suo attuale direttore creativo.

Pieter Mulier ha lasciato il ruolo di direttore creativo di Alaïa, dopo cinque anni di collaborazione che hanno segnato un punto di svolta per il marchio fondato da Azzedine Alaïa. L’annuncio è stato reso noto ufficialmente dalla maison il 30 gennaio 2026, con un comunicato che sottolinea il contributo fondamentale del designer nella ridefinizione dell’identità creativa del brand. La decisione, presa in un momento di rinnovamento strategico, segna la conclusione di un percorso iniziato nel febbraio 2021, quando Mulier fu scelto per continuare la tradizione di perfezione e innovazione che ha reso Alaïa un punto di riferimento nella moda contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pieter Mulier lascia Alaïa dopo anni di collaborazione, la maison annuncia il cambiamento di direzione creativa

Approfondimenti su Pieter Mulier

Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa.

Pieter Mulier ha lasciato Alaïa dopo cinque anni alla guida della direzione creativa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pieter Mulier

Argomenti discussi: Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa; Pieter Mulier non è più direttore creativo di Alaïa; Pieter Mulier lascia Alaïa; Pieter Mulier lascia Alaïa dopo cinque anni. Dato in rotta su Versace.

Pieter Mulier lascia Alaïa. E secondo i rumors è in arrivo in ItaliaDopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace ... vanityfair.it

Pieter Mulier lascia Alaïa. Era direttore creativo della maison dal 2021Durante il suo mandato quinquennale, lo stilista belga ha lanciato best seller come le ballerine con suola di gomma e la borsa a spalla Le Teckel ... vogue.it

Dopo cinque anni alla direzione creativa, Pieter Mulier lascia Alaïa. Voci di corridoio lo vogliono già pronto a prendere le redini di Versace x.com

Pieter Mulier lascia Alaïa dopo cinque anni. Ha rivitalizzato il marchio e verrà sostituito. La sua ultima collezione sarà a marzo. - facebook.com facebook