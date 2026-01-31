Questa mattina è arrivata la notizia della scomparsa di Giovanni Pelù, padre di Piero Pelù, a 98 anni. Giovanni, che ha avuto un ruolo importante nella vita del noto cantante e dei Litfiba, se ne è andato lasciando un vuoto grande in famiglia e tra i fan. La famiglia Pelù sta affrontando questo momento di lutto con dolore e ricordi profondi.

È morto a 98 anni Giovanni Pelù, padre del noto cantante e musicista Piero Pelù, noto al pubblico per il suo passato da frontman dei Litfiba. La notizia è stata resa nota dal figlio stesso, che ha condiviso un messaggio commosso sulle proprie piattaforme social, accompagnato da una foto intima e significativa: i due insieme, abbracciati, con sorrisi sinceri e sguardi pieni di affetto. Il decesso è avvenuto il 30 gennaio 2026, a pochi giorni dal compleanno che avrebbe compiuto il prossimo ottobre, quando avrebbe compiuto 99 anni. Il padre di Piero era stato per anni malato di Alzheimer, una condizione che ha lentamente ridotto la sua capacità di interagire con il mondo, ma che non ha mai intaccato il legame profondo tra i due. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piero Pelù ha perso il padre, Giovanni, all’età di 98 anni, lasciando un’eredità culturale e familiare profonda.

A 98 anni è morto Giovanni, padre di Piero Pelù.

È morto Giovanni Pelù, padre di Piero Pelù, all'età di 98 anni.

