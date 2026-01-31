Picconate al poliziotto ecco chi sono i pacifici pro Askatasuna | video choc

Questa mattina a Bilbo, un poliziotto è stato colpito con una picconata durante una manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Le immagini mostrano le violente aggressioni, che sono state denunciate come ingiustificate. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti, mentre altri cercano di distogliere l’attenzione dalle scene di violenza. Nessuno sa ancora cosa abbia scatenato un simile gesto di aggressione, ma la tensione resta alta tra le parti.

Un poliziotto presso a picconate. Non c'è ragione di tanta violenza per protestare contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Eppure è accaduto nel bel mezzo del corteo degli Antagonisti a Torino che quel centro lo vogliono riaprire, anche se occupava illegalmente locali pubblici. Per sfogare la rabbia un gruppo di ragazzotti nerovestiti ha circondato un poliziotto, lo ha fatto cadere a terra, gli ha tolto il casco e ha iniziato a prenderlo a calci. L'agente si è rifugiato dietro una macchina, cercando di proteggersi la testa con le mani. Inutile, i "pacifici" manifestanti gli sono andati addosso.

