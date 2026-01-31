La Corona ferrea, ricamata dalla maestra Fiorina Poffi, torna a far parlare di sé a Monza. Un omaggio tessile della città, custodito negli archivi del Museo etnologico di Monza e Brianza, rivela un vero capolavoro di artigianato. La storia di questa piccola ma preziosa creazione testimonia le eccellenze locali e il talento degli artigiani monzesi.

Brianza terra di artigiani. Lo testimonia un omaggio tessile di Monza alla ’sua’ Corona ferrea. Dagli archivi del Museo etnologico di Monza e Brianza (Memb) emerge un capolavoro di artigianato firmato dalla maestra Fiorina Poffi, una storia di eccellenza monzese custodita in una scatola rossa. "Spesso il cuore della ricerca e della conservazione museale batte nel silenzio dei depositi – racconta il presidente Alberto Naboni, appassionato custode di cose monzesi insieme ai suoi colleghi – È qui che, durante una recente campagna di ricognizione delle collezioni tessili, è tornato alla luce un oggetto straordinario, capace di raccontare l’identità storica di Monza e l’eccellenza del suo artigianato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piccole storie d’eccellenza. La Corona ferrea ricamata dalla maestra Fiorina Poffi

