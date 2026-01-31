Piantedosi | antagonisti violenti rischio
Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato quanto successo a Torino, puntando il dito contro gli antagonisti violenti. Secondo lui, quei gruppi che si rifugiano nei centri sociali occupati abusivamente rappresentano il vero rischio per la convivenza civile e la democrazia. Piantedosi ha accusato queste persone di agire con coperture politiche ben riconoscibili, e ha avvertito che sono loro i veri antagonisti da tenere sotto controllo.
21.40 "Quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l'autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente anche grazie a coperture politiche ben identificabili" Così il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Anche in questa occasione -aggiunge-ascolteremo a sinistra surreali ragionamenti tesi a minimizzare le le responsabilità di questi delinquenti Per qualche benpensante vanno difesi anche se sbagliano, perchè compagni".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Torino violenti
Benzina e tubo per fuochi d'artificio: i materiali sequestrati agli antagonisti violenti di Askatasuna, 30 identificati
Antagonisti violenti a Torino, 13 misure restrittive: il nuovo video dove lanciano pietre, aggrediscono, imbrattano e bloccano i treni
Nella mattinata di oggi, la Polizia di Torino ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di alcuni antagonisti coinvolti in episodi di violenza, tra cui lancio di pietre, aggressioni e imbrattamenti.
Ultime notizie su Torino violenti
Piantedosi, 'antagonisti violenti, un pericolo per la democrazia'(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l'autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti d ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Scontri Bologna, Piantedosi: Attacco antisemita, non cediamo a violentiVenerdì scorso, in occasione della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Telaviv, i Propal si sono resi protagonisti dell’ennesimo episodio di violenza contro i poliziotti. Le ... ilgiornale.it
Matteo #Piantedosi ha dichiarato: "Quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l'autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente anche grazie x.com
Il politologo: “Dal ministro Piantedosi una gestione sconsiderata. Per sgomberare pochi occupanti si è scelto lo scontro” - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.