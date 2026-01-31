Piantedosi | antagonisti violenti rischio

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato quanto successo a Torino, puntando il dito contro gli antagonisti violenti. Secondo lui, quei gruppi che si rifugiano nei centri sociali occupati abusivamente rappresentano il vero rischio per la convivenza civile e la democrazia. Piantedosi ha accusato queste persone di agire con coperture politiche ben riconoscibili, e ha avvertito che sono loro i veri antagonisti da tenere sotto controllo.

