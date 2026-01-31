Piano edilizio Pescara | critiche per assenza di controlli ambientali e tutela del suolo

Il piano edilizio di Pescara fa discutere. Esperti e associazioni ambientaliste si scagliano contro, accusando l’amministrazione di non aver previsto controlli adeguati per proteggere il suolo e l’ambiente. La questione è al centro di molte polemiche, con critiche che aumentano nelle ultime settimane.

Il piano edilizio di Pescara ha suscitato forti critiche da parte di esperti e associazioni ambientaliste, che denunciano l’assenza di misure efficaci per tutelare il suolo e il territorio. Il documento, approvato di recente dal comune, prevede un significativo ampliamento delle aree destinate all’edificazione, con particolare riguardo alle zone periferiche e ai territori a rischio idrogeologico. L’assenza di valutazioni d’impatto ambientale approfondite e di vincoli vincolanti per la conservazione del suolo ha innescato un dibattito acceso tra i cittadini e le forze politiche locali. Secondo Nuova Pescara, il progetto non contiene garanzie sufficienti per prevenire l’espansione urbana incontrollata, che potrebbe compromettere l’integrità ecologica del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

