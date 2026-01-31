Piano del territorio parola d’ordine | recupero del centro storico

Domani in Consiglio comunale si vota il nuovo Piano del territorio, con un’attenzione speciale al centro storico. Dopo quasi tre anni di lavori, l’amministrazione presenta una versione definitiva, pronta a essere approvata. La priorità è recuperare e riqualificare le zone più antiche della città, per ridare vita a quartieri spesso lasciati indietro. La discussione si preannuncia serrata, con alcuni consiglieri che chiedono più dettagli sui progetti di restauro e sviluppo. La città aspetta di capire quali cambiamenti porterà questa nuova pianificazione.

L’iter iniziato quasi tre anni fa, e ora l’approdo in aula: si adotta mercoledì il nuovo Pgt, in primo piano il recupero del centro storico. Sono "poche ma chiare e importanti", dice l’assessore all’Urbanistica Gian Paolo Olivari, le linee guida del nuovo strumento urbanistico che inizia la fase da procedura, ovvero adozione e pubblicazione, osservazione e definitiva approvazione, prevista nel giro di qualche mese. La riduzione di consumo di suolo, un imperativo da normativa: "Siamo riusciti - così Olivari - a operare una riduzione ancora più significativa rispetto a quella prevista da normativa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano del territorio, parola d’ordine: recupero del centro storico Approfondimenti su Piano Del Territorio Sarno avvia il Piano di Recupero del Centro Storico Piano di Recupero del Centro Storico: il Comune di Sarno avvia le attività tecnico-scientifiche Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Astral Legends TV Stream | Part One Marathon Ultime notizie su Piano Del Territorio Argomenti discussi: Piano del territorio, parola d’ordine: recupero del centro storico; COSÌ COSTRUIAMO UN SERVIZIO VICINO ALLE PERSONE; VIDEO | Palermo, presentato il piano di riqualificazione del verde: le parole di Lagalla e Alongi; Parco della giustizia: opera strategica e prioritaria solo a parole. Piano del traffico. Idee e problemi: parola ai residentiPiano urbano del traffico, redazione in corso, al via la fase partecipativa: spunti, consigli, esposizione di problematiche o suggerimenti potranno essere inviati agli estensori, con proroga rispetto ... ilgiorno.it Pianificare il territorio, parola alla popolazioneNell’ambito del percorso partecipativo a supporto dell’elaborazione e approvazione finale del Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Budrio l’amministrazione ha ritenuto fondamentale ... ilrestodelcarlino.it PIANO RIFIUTI, AL VIA L'ITER IN COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO Michele Caporossi (Progetto Marche Vive) , Vice Presidente 3° Commissione #ConsiglioRegionaleMarche Michele Caporossi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.