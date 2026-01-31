Peter Mulier lascia Alaïa dopo anni di influenza sulla linea e lo stile del marchio. La notizia ha sorpreso gli addetti ai lavori, che ora si chiedono quale sarà il futuro creativo della maison. Mulier ha guidato il marchio con un tocco personale e ora si apre una nuova fase per il brand parigino.

Peter Mulier ha lasciato il ruolo di direttore creativo di Alaïa dopo anni di influenza profonda sul DNA del marchio. La decisione, annunciata a gennaio 2026, segna la fine di un periodo cruciale per la maison fondata da Azzedine Alaïa, durante il quale il designer belga ha ridefinito l’immagine del brand, trasformandolo da un’icona del minimalismo anni Novanta in una presenza centrale nel dibattito contemporaneo della moda. Il suo percorso, iniziato nel 2021, ha coinciso con una rinascita culturale e commerciale del marchio, che ha ritrovato visibilità internazionale grazie a collezioni che bilanciavano l’eredità del fondatore con un linguaggio moderno, raffinato e fortemente femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peter Mulier lascia Alaïa dopo anni di influenze creative che hanno ridefinito lo stile del marchio

Pieter Mulier lascia Alaïa dopo cinque anni di lavoro.

Pieter Mulier ha lasciato Alaïa dopo cinque anni alla guida della direzione creativa.

